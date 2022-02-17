البدء بترميم الحفر على الأوتوستراد الدولي!

بدأت ورش وزارة الاشغال العامة والنقل منذ صباح اليوم ترميم كل الحفر الموجودة على الاتوستراد الدولي بدءا من منطقة انطلياس بإتجاه بيروت، على ان تستكمل الاشغال المتبقية لترميم الحفر من بيروت بإتجاه جونية اليوم وغدا، وذلك حرصا على سلامة الجميع.