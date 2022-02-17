الجيش: ويبقى جبين الأرز شامخا بسواعد أبطاله

غردت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" مهنئة المنتخب اللبناني:"ويبقى جبين الأرز شامخا بسواعد أبطاله.تحية من جيش الوطن إلى منتخب الوطن بفوزه بالبطولة العربية للمنتخبات بكرة السلة".