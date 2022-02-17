لبنان

الجيش: ويبقى جبين الأرز شامخا بسواعد أبطاله

Lebanon 24
17-02-2022 | 04:02
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غردت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" مهنئة المنتخب اللبناني:"ويبقى جبين الأرز شامخا بسواعد أبطاله.تحية من جيش الوطن إلى منتخب الوطن بفوزه بالبطولة العربية للمنتخبات بكرة السلة".
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الجيش

فريق كرة السلة

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