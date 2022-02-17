قاموا بتمديدات غير مرخصة للصرف الصحي في بلدة بر الياس... ومصلحة الليطاني بالمرصاد!

تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية بحق المدعى عليهم وائل ولؤي التفتاف، رضا الخطيب، هاني وطانيوس عبد الله حسين، انعام الميس، عمر عبد الله عدي، عمر الميس، مروان كوسى، بسام وطارق ماركيز لقيامهم بتمديدات غير مرخصة للصرف الصحي في بلدة بر الياس في حي سرسق مما يؤدي الى تسكير المجرى وفيضان الريغارات الموجودة بين المساكن وعلى الطرقات وصولا الى نهر الغزيل الذي يعتبر من أهم روافد نهر الليطاني بحيث يشكل تحويل الصرف الصحي الى نهر الغزيل مخالفة قانونية وبيئية على عدة اصعدةوطلبت المصلحة التحقيق السريع وتوقيف المدعى عليهم وبالنتيجة محاكمتهم وإدانتهم بالجرائم المرتكبة ومعاقبتهم بأشد العقوبات المنصوص عنها في القانون، وإلزامهم بإنشاء جور صحية وفقاً للأصول الفنية وبإعادة تأهيل وإصلاح الوسط المائي او النظام البيئي في المنطقة او المحيط الذين قاموا بتلوثه وفقاً لصراحة نص المادة 95 من القانون رقم 192/2020.