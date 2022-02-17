لبنان

قاموا بتمديدات غير مرخصة للصرف الصحي في بلدة بر الياس... ومصلحة الليطاني بالمرصاد!

Lebanon 24
17-02-2022 | 04:25
A-
A+
Doc-P-919490-637806939569573196.jpg
Doc-P-919490-637806939569573196.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية بحق المدعى عليهم وائل ولؤي التفتاف، رضا الخطيب، هاني وطانيوس عبد الله حسين، انعام الميس، عمر عبد الله عدي، عمر الميس، مروان كوسى، بسام وطارق ماركيز لقيامهم بتمديدات غير مرخصة للصرف الصحي في بلدة بر الياس في حي سرسق مما يؤدي الى تسكير المجرى وفيضان الريغارات الموجودة بين المساكن وعلى الطرقات وصولا الى نهر الغزيل  الذي يعتبر من أهم روافد نهر الليطاني بحيث يشكل تحويل الصرف الصحي الى نهر الغزيل مخالفة قانونية وبيئية على عدة اصعدة
وطلبت المصلحة التحقيق السريع وتوقيف المدعى عليهم وبالنتيجة محاكمتهم وإدانتهم بالجرائم المرتكبة ومعاقبتهم بأشد العقوبات المنصوص عنها في القانون، وإلزامهم بإنشاء جور صحية وفقاً للأصول الفنية وبإعادة تأهيل وإصلاح الوسط المائي او النظام البيئي في المنطقة او المحيط الذين قاموا بتلوثه وفقاً لصراحة نص المادة 95 من القانون رقم 192/2020.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:15 | 2022-02-17
08:06 | 2022-02-17
07:40 | 2022-02-17
07:25 | 2022-02-17
07:24 | 2022-02-17
07:15 | 2022-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website