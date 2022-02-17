لبنان

بيروت منارتي بعد لقائها سلام: أكد أنه لن يتخلى عن مهامه الوطنية

Lebanon 24
17-02-2022 | 04:41
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 استقبل الرئيس تمام سلام في المصيطبة، رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية "بيروت منارتي" وتم عرض للاوضاع البيروتية من جوانبها كافة.
 
بعد اللقاء، أوضحت الجمعية في بيان، أنه "في إطار سلسلة من اللقاءات على رؤساء الحكومات والمرجعيات السياسية والروحية والفعاليات البيروتية، استكمل مجلس إدارة جمعية "بيروت منارتي" جولاته فزار دولة الرئيس تمام سلام في دارته في المصيطبة، حيث دار نقاش في الأوضاع التي تمر بها البلاد على الصعيدين السياسي والإقتصادي، بالإضافة إلى التشاور في الإستحقاق النيابي المقبل، حيث أكد دولة الرئيس سلام أمام أعضاء المجلس بأن البلد يمر بظروف تاريخية صعبة يتطلب معها تضافر جهود الطاقات الشابة التي تسعى إلى التغيير والنهوض بالبلد بسياسات تعطي دفعا جديدا وأملا كبيرا بعودة لبنان إلى مكانته العربية كما الدولية والإقليمية".
 
وتابع البيان: "وأضاف سلام بأنه في الوقت الذي أبدى رغبته بعدم الترشح الى الإنتخابات النيابية إفساحا في المجال لضخ دم جديد في المجلس النيابي العتيد، إلا أنه في المقابل لن يتخلى مطلقا عن مهامه الوطنية التاريخية، وبأن دارته ستظل مفتوحة لجميع اللبنانيين ولأهالي مدينته الطيبين".
 
وختم: "ثم أكد الحضور أمام الرئيس سلام بأن "جمعية بيروت منارتي" ممثلة بمجلس إدارتها ستبقى متأهبة ومستعدة بكل ما يستلزم من إمكانات للوقوف صفا متراصا من أجل وحدة مدينتنا بيروت وأهلها وأبنائها".
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