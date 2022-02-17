في عكار... سرقة تخطت قيمتها الـ 80 مليون ليرة

أفادت مندوبة "لبنان 24"عن تعرض مشروع "ديب السكني" في بلدة إيلات العكارية للسرقة من قبل مجموعة أشخاص مجهولي الهوية.و قُدرت قيمة السرقات بحوالي ٨٠ مليون ليرة لبنانية توزعت على : ونش عمار، جدول كهرباء، منظم كهرباء، جدول بئر مياه، تلفزيون، ريسيفر، أدوات صحية، دعم حديد، كابلات كهرباء.وتم الادعاء ضد مجهول لدى مخفر بينو.