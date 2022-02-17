قال رئيس الجمهورية ميشال عون لرئيس واعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذين اقسموا اليمين القانونية "مارسوا مسؤولياتكم بتجرد وشفافية واستقلال ولا تستمعوا الى اي جهة الاّ ما ينص عليه القانون والانظمة المرعية، وكونوا اوفياء لقسمكم وللبنانيين الذين يتطلعون الى دوركم في مكافحة آفة الفساد".

وأضاف عون: "التزامي مكافحة الفساد كان من الاولويات التي عملت لتحقيقها منذ بداية العهد وتم وضع عراقيل من جهات وفّرت الحماية للفاسدين وحالت دون وضع حد لممارساتهم".

وتابع: "اصراري على نتائج عملية للتدقيق الجنائي المالي لا ينطلق من اعتبارات شخصية بل من حق اللبنانيين ان يعرفوا اين ذهبت اموالهم وتعبهم وجنى العمر". وقال: " جهات واحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة في ادارة شؤون الدولة ومؤسساتها وليس غريباً ان تنتفض في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده".

في سياق آخر، استقبل عون رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب الدكتور فادي جرجس واستمع منه الى مطالب الهيئة واعطى توجيهاته لتوفير الحاجات اللازمة لها للقيام بعملها.