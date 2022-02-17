تفاح لبنان... "حرام"

لا يخلو بيت لبناني من التفاح لأنه فاكهة اساسية من ضمن السلة الغذائية اللبنانية بشكل عام.لكن ارتفاع الأسعار لهذه السنة طرح علامات الاستفهام حول امكانية شرائه، فهل تخطى سعر التفاح المعقول؟عن هذا السؤال يجيب احد مزارعي التفاح في لبنان الشمالي فيقول لـ "لبنان 24" ان" سعر كيلو التفاح يتراوح بين 17 الف ليرة و21 الفا وفقا للمناطق واماكن البيع، لذلك نجد ان سعره ما زال الارخص مقارنة بأي نوع آخر من الفاكهة".ويضيف "الارتفاع الحاصل لا يمكن ادراجه ضمن أرباح المزارع انما يعود إلى تفلت سعر صرف الدولار، اذ ان اليد العاملة تحولت اجورها من 30 الف ليرة لليوم الواحد الى ما لا يقل عن 200 الف، فضلا عن سعر الحفظ في البرادات، إذ اصبح 40 الفا للصندوقة الواحدة بدل الـ7 الاف ليرة، والحال نفسها في ما يتعلق بأسعار صيانة شبكات الري وشراء المواد الكيمائية اللازمة".وأكد هذا المزارع أن "الموسم بات لا يكفي لسداد تكاليفة لذلك لا بد من تدخل سريع ينتشل القطاع ولا بد من دعم وتضامن من قبل كافة اللبنانيين".