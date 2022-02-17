لبنان

انتشار كثيف للجيش في الضبية... ما السبب؟

Lebanon 24
17-02-2022 | 06:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام الجيش بتنفيذ انتشار كثيف في محيط مركز "الاونروا" في الضبية على خلفية اشكال حصل بين مناصرين لـ"حماس" وآخرين مؤيدين للسفارة الفلسطينية في المخيّم.
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