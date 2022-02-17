انتشار كثيف للجيش في الضبية... ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام الجيش بتنفيذ انتشار كثيف في محيط مركز "الاونروا" في الضبية على خلفية اشكال حصل بين مناصرين لـ"حماس" وآخرين مؤيدين للسفارة الفلسطينية في المخيّم.