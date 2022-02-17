إصلاح خط الغاز بين سوريا ولبنان (صور)

أفادت معلومات الـ"ال بي سي" عن إصلاح خط الغاز بين سوريا ولبنان الذي كان معطلاً منذ مدة طويلة في محلة قبة شمرا في عكار، بإشراف الوفد المصري والوفد السوري وموظفي منشآت النفط في طرابلس. وبات جاهزاً لاستجرار الغاز.