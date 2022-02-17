لبنان

إصلاح خط الغاز بين سوريا ولبنان (صور)

Lebanon 24
17-02-2022 | 06:31
A-
A+
Doc-P-919557-637807016838260138.jpg
Doc-P-919557-637807016838260138.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت معلومات الـ"ال بي سي" عن إصلاح خط الغاز بين سوريا ولبنان الذي كان معطلاً منذ مدة طويلة في محلة قبة شمرا في عكار، بإشراف الوفد المصري والوفد السوري وموظفي منشآت النفط في طرابلس. وبات جاهزاً لاستجرار الغاز.
 
Image
 
Image
مواضيع ذات صلة
المبادرة اللبنانية للنفط والغاز افتتحت جلسة نقاش حول "تعزيز الشفافية البرلمانية والانفتاح
lebanon 24
17/02/2022 19:19:57 Lebanon 24 Lebanon 24
لكلّ اللبنانيين.. خبرٌ مهمّ عن قارورة الغاز وسعرها
lebanon 24
17/02/2022 19:19:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نص الرسالة الاميركية حول الغاز والكهرباء: 9 طلبات من لبنان لمنع العقوبات
lebanon 24
17/02/2022 19:19:57 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا تحسم أمراً مهماً بشأن لبنان.. هذا ما أعلنته عن توريد الغاز
lebanon 24
17/02/2022 19:19:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عكار

الغاز

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:01 | 2022-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:05 | 2022-02-17
12:08 | 2022-02-17
11:56 | 2022-02-17
11:47 | 2022-02-17
11:46 | 2022-02-17
11:44 | 2022-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website