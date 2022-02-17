لبنان

المدير العام السابق في رئاسة الجمهورية محمود عثمان في ذمة الله

Lebanon 24
17-02-2022 | 06:50
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غيب الموت المدير العام السابق في رئاسة الجمهورية - رئيس مجلس الانماء والاعمار سابقا - عميد ورئيس مجلس الاوسمة سابقا المهندس محمود خزاعي عثمان.

يصلى على جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم، ويوارى في الثرى في جبانة العائلة في بلدته الزعرورية، وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الثاني والثالث في 18 الحالي و19 منه في منزل العائلة في الزعرورية - حي خلة اللوز، ويوم الاثنين 21 الحالي في قاعة مسجد الامين - وسط بيروت من الساعة الثالثة عصرا الى السابعة مساء.
 
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

تعازي ووفيات

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