لبنان

تحليق معاد فوق مناطق حاصبيا والعرقوب

Lebanon 24
17-02-2022 | 07:15
A-
A+
Doc-P-919571-637807040889419751.jpg
Doc-P-919571-637807040889419751.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يسجل في هذه الاثناء تحليق مكثف للطيران الحربي للعدو الاسرائيلي وعلى ارتفاع منخفض فوق مناطق حاصبيا والعرقوب وصولا الى مرتفعات جبل الشيخ والجولان المحتل.
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
الجيش: تخريج دورة مدرب طيران على طوافة UH-1H
lebanon 24
17/02/2022 19:20:23 Lebanon 24 Lebanon 24
طيرانٌ ليلي للجيش بين مناطق عديدة.. ما هي؟
lebanon 24
17/02/2022 19:20:23 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يمكن استخدام الطيران الكهربائي بين الدول؟
lebanon 24
17/02/2022 19:20:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا تنصح شركات الطيران بعدم التحليق فوق البحر الأسود بسبب المناورات الروسية
lebanon 24
17/02/2022 19:20:23 Lebanon 24 Lebanon 24

جبل الشيخ

طيران

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:01 | 2022-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:05 | 2022-02-17
12:08 | 2022-02-17
11:56 | 2022-02-17
11:47 | 2022-02-17
11:46 | 2022-02-17
11:44 | 2022-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website