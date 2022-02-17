تحليق معاد فوق مناطق حاصبيا والعرقوب

يسجل في هذه الاثناء تحليق مكثف للطيران الحربي للعدو الاسرائيلي وعلى ارتفاع منخفض فوق مناطق حاصبيا والعرقوب وصولا الى مرتفعات جبل الشيخ والجولان المحتل.