لبنان

في اليوم الثالث للإعتكاف: عدليات فارغة وخروق محدودة

Lebanon 24
17-02-2022 | 07:24
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لليوم الثالث على التوالي، نفذ القضاة والمساعدون القضائيون الإعتكاف التحذيري الشامل الذي إلتزمت به كل قصور العدل مع تسجيل خروق بسيطة في بعض الأقلام والدوائر القضائية.
ويأتي هذا الإعتكاف كخطوة أولية تمهيداً لإتخاذ خطوات لاحقة أقسى وأشد، كما ورد في بيان نادي قضاة لبنان، في حال عدم الإستجابة لجملة مطالب منها إقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية، وتأمين مناخ العمل اللائق بكرامة القضاة والمتقاضين والمحامين والمساعدين القاضئيين وذلك بتأهيل قصور العدل وتأمين مستلزماتها التشغيلية واللوجستية على مختلف المستويات من ماء وكهرباء وقرطاسية ومتمماتها.
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