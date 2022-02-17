لبنان

القصيفي كرم ابو سليم في نقابة المحررين: نعتز بك قامة فنية كبيرة وهامة شامخة من شمال لبنان

Lebanon 24
17-02-2022 | 07:40
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كرم نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، الفنان اللبناني صلاح تيزاني (أبو سليم)، قبل ظهر اليوم في دار النقابة في الحازمية. 
 
القصيفي 
واستهل القصيفي الحفل بكلمة ترحيبية قال فيها: " نعود معكم اليوم الى زمن الذكريات، الى الزمن الجميل، زمن تلفزيون لبنان في انطلاقته الاولى عندما اقتحمه عمالقة  من وزن صلاح تيزاني ابو سليم، اديب حداد ابو ملحم، ايفيت سرسق وسواهم من الكبار الذين شقوا الطريق الى صناعة فنية لبنانية راقية بلغت مستوى العالمية".  
 
وتابع: "ابو سليم خاض الجانب الافعل من الفن. من السهل ان تبكي المشاهد وان تجعله محايدا لكنه من الاصعب ان تنتزع منه الضحكة والقهقهة. ابو سليم ادخل الفرح الى قلوب الناس لكنه كان الفرح الموجه، الفرح صاحب الرسالة الذي اضاء على مشكلات المجتمع على علاته وعلى حسناته باسلوب فكاهي ضاحك، واذا عدنا القهقرى الى السنوات الماضية واذ نستعيد شريط الذاكرة، نستذكر معا كيف ان ارباب العائلات كانوا يعتذرون عن تلبية دعوات العشاء عند اصدقاء عندما كانت تبث شاشات التلفزيون برنامج ابو سليم، وبرنامج ابو ملحم، وفي هذا دليل على تعلق اللبنانيين بهذه الوجوه الطيبة".
  
وتابع:" ابو سليم عندما نكرمك اليوم انما نكرم انفسنا. انت الذي تكرمنا ولسنا نحن الذين نكرمك. نحن نعتز بك قامة فنية كبيرة وهامة شامخة من شمال لبنان اطلت على لبنان بكامله وغطت كامل مساحته بلغة الفرح والالتزام الذي ادخل السعادة ولكن في الوقت نفسه ادخل الى قلوب اللبنانيين شيئا من المسؤولية والتبصر هيهات لو حافظوا عليهما لما كنا وصلنا الى هذا الدرك" . 
 
ابو سليم
ورد الفنان ابو سليم بكلمة جاء فيها: "اعتبر اليوم نفسي اسعد انسان على وجه الارض وتسألون لماذا؟ وانا بصراحة امتلك اكثر من مئتي درع، ولكن احسن درعا هي التي قدمتها لي نقابة محرري الصحافة اللبنانية لأنها فخر لي. وقد منحت لي النقابة هذه الدرع  لانني اهل لها واشكر هنا نقيب المحررين جوزف القصيفي وحبيب القلب الذي نتمنى له التوفيق في توليه ادارة النقابة، ونأمل ان يكون فاتحة خير لكل الصحافيين في هذا البلد. واخص بالشكر وسائل الاعلام التي شاركتنا اليوم في هذا التكريم ونقلوا الحدث".
 
درع تكريمية
وسلم النقيب القصيفي ابو سليم درعا كتب عليه: "عربون تقدير ووفاء الى من ادخل الضحكة الى قلوب الملايين. الكاتب والممثل الكوميدي صلاح تيزاني (ابو سليم) من نقيب محرري الصحافة اللبنانية الاستاذ جوزف القصيفي". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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