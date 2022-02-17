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لبنان
لجنة المال أقرت مشروع قانون القاعدة الاثنتي عشرية لقوننة الانفاق الى حين اقرار الموازنة
Lebanon 24
17-02-2022
|
08:06
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عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المال يوسف خليل، وعدد من النواب.
وتم خلال الجلسة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8728 الرامي إلى اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية.
كنعان
بعد الجلسة، قال النائب كنعان: "درست اللجنة مشروع القانون المحال من الحكومة لكي تصرف على قاعدة الاثنتي عشرية الى حين اقرار الموازنة لتجنب المخالفات وتجاوز الاعتمادات، بما يسمح للحكومة بان تصرف وتجبي على خلفية آخر موازنة أقرت اي موازنة عام 2020"، لافتا الى انه "في حال تأخر اقرار الموازنة في المجلس النيابي، فهذا القانون يحمينا من التجاوزات في الانفاق واي تعثر معين".
اضاف: "كنت صريحا مع وزير المال أننا لا نريد ان نتفاجأ بالصرف على اساس مشاريع موازنات"، محذرا "من ان يتجرأ احد على ان يلعب هذه اللعبة". وأعلن ان "وزير المال اكد عدم حصول هذا الأمر". وقال: "في ديوان المحاسبة سنوات وسنوات من التجاوزات قد احيلت خلال السنين الماضية فضلا للتدقيق الذي قامت به لجنة المال بعملية الإنفاق في ظل غياب الموازنات خلال سنوات طويلة".
وشدد كنعان على "ان ملاحظاته على الموازنة هي نفسها وانه ينتظر ان تتخذ بعين الاعتبار"، وقال: "اننا لا نفهم زيادة الضرائب بوضع متعثر مثل وضعنا اليوم اي انكماشا اقتصاديا ب 90%، ولا نفهم دولارا ضريبيا على سعر صيرفة، لكن كل هذا للنقاش خصوصا وان خطة التعافي مطلوبة كي نعرف اعادة هيكلة الدين واعادة هيكلة المصارف، وعملية توحيد سعر الصرف حسب الاصول واستعادة الثقة بلبنان، ونأمل ان لا يستغرق هذا الامر وقتا اكثر".
وختم كنعان: "كانت جلسة غنية وصريحة بالنقاش"، مشيرا الى انه طالب "باسم اللجنة ان تتم اضافة هذا المشروع على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقررة يومي الاثنين والثلاثاء الاسبوع المقبل"، مشددا على ان "هذا الامر اساسي بخاصة في ظل الظرف الذي نمر به ولمنع عملية التجاوز التي كانت تحصل في السابق".
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