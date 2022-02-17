ماذا قالت كتلة "الوفاء للمقاومة" عن ترسيم الحدود البحريّة والتطبيع مع إسرائيل؟

جدّدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اعتراضها للطريقة التي تمّ بها إخراج مشروع الموازنة، وقالت إنّها "تُخالف الأصول دون استكمال النقاش حول عدد من موادها".

وأشارت الكتلة بعد اجتماعه الاسبوعي إلى أنّ "تحميل السياسات الإقتصادية السابقة للحكومات السابقة لا يُلغي ولا يُخفّف من التدخل السلبي للإدارة الأميركية في شؤوننا".

وأكّدت أنّ "ترسيم الحدود البحرية من مسؤولية الدولة، لكن الواجب يقضي لفت المعنيين إلى أفخاخ الوسيط، والحذر من منافذ التطبيع مع العدو الإسرائيلي".

واعتبرت أنّ "التدخل الأميركي يظهر عبر الحصار المفروض بهدف تغيير اللبنانيين لخياراتهم".