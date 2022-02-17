السرقات تتفاقم... هذا ما حصل في "سوق القمح" في طرابلس

تفاجأ تجار سوق القمح في طرابلس صباح اليوم بسرقة تعرضت لها محالهم التجارية.

وحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24"، اقدم مجهولون فجر اليوم على سرقة ما يقارب 20 مكيف هواء بالاضافة الى الاقفاص الحديدية التابعة لها، كما قاموا بسرقة الاسلاك الكهربائية الخاصة بشكرة كهرباء لبنان وبأصحاب المولدات الخاصة.