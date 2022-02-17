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لبنان
هل "إتهم" ميقاتي عون بالعمل على "تطيير الانتخابات"؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
17-02-2022
|
08:44
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إستغربت مصادر حكومية ما تناقلته وسائل إعلامية ومواقع تواصل إجتماعي عن أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي " اتهم" رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالعمل على "تطيير الحكومة تمهيدا لتطيير الانتخابات".
واعتبرت هذه المصادر ان لا داعي لتكذيب مثل هذه الاخبار،لأن الوقائع تثبت عدم صحتها من جهة ، ولأن التعاون والتنسيق قائمان بين الرئيسين وهذا ما يظهر جليا في جلسات مجلس الوزراء وفي مقاربة الملفات المطروحة على الصعد كافة ، فضلا عن التقاء رئيسي الجمهورية والحكومة على التأكيد دوما بان الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها في ١٥ ايار المقبل خصوصا ان مجلس الوزراء اقر في جلسته الاخيرة الاعتمادات المالية الضرورية لاجرائها .
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