84 مجلس بلديّ منحلّ... فما مصير الانتخابات البلدية؟

ذكرت " الدولية للمعلومات" أن ولاية المجالس البلدية والاختيارية التي انتخبت في العام 2016 تنتهي خلال شهري نيسان وأيار القادمين، ولا يبدو أن هناك أي استعداد حكومي لإجراء هذه الانتخابات الآن. بل أن الجهود والإجراءات منصبّة على إجراء الانتخابات النيابية في 15 أيار. لذا فإن صدور قانون بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة أو سنتين أو أقل هو الخيار المرجّح. والتأجيل والتمديد قد يُدخل الشلل والتعطيل إلى مئات البلديات التي تنتظر الانتخابات لإحداث التغيير فبعضها هو بحكم المنحل ولا يجتمع لاتخاذ القرارات.ويبلغ عدد المجالس البلدية حالياً 1,055 بلدية تضم 12,474 عضواً وتتوزع هذه المجالس البلدية:944 مجلس بلدي قائم والكثير منها يعاني الشلل والتعطيل.84 مجلس بلدي منحلّ يدير أعماله القائمقام أو المحافظ.27 مجلس بلدي مستحدث بعد الإنتخابات البلدية في العام 2016، ولم يسبق أن شهدت إنتخابات ويدير أعمالها القائمقام أو المحافظ.