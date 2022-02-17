شيخ العقل التقى عويدات ووفودا روحية واجتماعية وشخصيات

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في حضور قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم، والمشايخ عضو المجلس المذهبي محمد غنام، حمزة كوكاش، راجح عبد الخالق والمهندس سهيل ابو غنام، وتم التطرق الى عدد من القضايا والمواضيع العامة.واستقبل شيخ العقل رئيس جمعية "People to People Aid Corp" وسيم طبارة، ترافقه المهندسة دانا عبد الخالق، لشرح التقديمات التي تقوم بها الجمعية واطلاعه على اهدافها والبحث في المساعدات الصحية على مستوى لبنان ومنطقة الجبل بشكل خاص.كما استقبل شيخ العقل وفدا علمائيا ضم رئيس "الفكر العاملي" امام بلدة عيناتا علي عبد اللطيف فضل الله يرافقه امام مسجد حي السلم موسى السيد محمد علي فضل الله، وامام مسجد الزهراء قدموس في صور الشيخ خليل احمد.وتناول الوفد مع شيخ العقل قضايا متصلة بالواقع الروحي العام، واهمية الارتقاء بالخطاب الديني الجامع في ظل التحديات التي تواجه المقومات الانسانية وحقوق الانسان بما يصون القيم الاجتماعية والانسانية عموما.واستقبل الشيخ ابي المنى الدكتور رمزي انيس هلال، في حضور القاضي مكارم، عضو المجلس المذهبي الشيخ سامي عبد الخالق ومدير مشيخة العقل ريان حسن.كذلك استقبل وفدا من الهيئة الادارية ل"نادي التعاضد الرياضي" في مزرعة الشوف برئاسة المحامي حازم البعيني، الذي اطلعه على نشاط النادي واهدافه المستقبلية.