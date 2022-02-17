لبنان

شيخ العقل التقى عويدات ووفودا روحية واجتماعية وشخصيات

Lebanon 24
17-02-2022 | 09:50
A-
A+
Doc-P-919617-637807131411733960.png
Doc-P-919617-637807131411733960.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في حضور قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم، والمشايخ عضو المجلس المذهبي محمد غنام، حمزة كوكاش، راجح عبد الخالق والمهندس سهيل ابو غنام، وتم التطرق الى عدد من القضايا والمواضيع العامة.
 
واستقبل شيخ العقل رئيس جمعية "People to People Aid Corp" وسيم طبارة، ترافقه المهندسة دانا عبد الخالق، لشرح التقديمات التي تقوم بها الجمعية واطلاعه على اهدافها والبحث في المساعدات الصحية على مستوى لبنان ومنطقة الجبل بشكل خاص.
 
كما استقبل شيخ العقل وفدا علمائيا ضم رئيس "الفكر العاملي" امام بلدة عيناتا علي عبد اللطيف فضل الله يرافقه امام مسجد حي السلم موسى السيد محمد علي فضل الله، وامام مسجد الزهراء قدموس في صور الشيخ خليل احمد.
 
وتناول الوفد مع شيخ العقل قضايا متصلة بالواقع الروحي العام، واهمية الارتقاء بالخطاب الديني الجامع في ظل التحديات التي تواجه المقومات الانسانية وحقوق الانسان بما يصون القيم الاجتماعية والانسانية عموما.
 
واستقبل الشيخ ابي المنى الدكتور رمزي انيس هلال، في حضور القاضي مكارم، عضو المجلس المذهبي الشيخ سامي عبد الخالق ومدير مشيخة العقل ريان حسن.
 
كذلك استقبل وفدا من الهيئة الادارية ل"نادي التعاضد الرياضي" في مزرعة الشوف برئاسة المحامي حازم البعيني، الذي اطلعه على نشاط النادي واهدافه المستقبلية.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:01 | 2022-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:05 | 2022-02-17
12:08 | 2022-02-17
11:56 | 2022-02-17
11:47 | 2022-02-17
11:46 | 2022-02-17
11:44 | 2022-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website