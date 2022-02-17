لبنان

نصّار عرض مع السفير التركي النقاط التي اتفق عليها مع المسؤولين حلال زيارة أنقرة

Lebanon 24
17-02-2022 | 10:02
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استقبل وزير السياحة المهندس وليد نصّار في مقر الوزارة، السفير التركي في لبنان علي بارش أولوسوي يرافقه "منسق تيكا في لبنان" أورهان أيدن، وعرضا خلال اللقاء الذي جاء استكمالاً لزيارة نصّار إلى أنقرة، أبرز المواضيع التي اتُّفق عليها مع المسؤولين في القطاع السياحي.

كما جرى التحضير لزيارة تركيا لتوقيع الإتفاقيات السياحية  المتّفق عليها بين الجانبين اللبناني والتركي.
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