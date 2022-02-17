لبنان

مصدر حكومي: هذه هي حقيقة لقاء ميقاتي مع السفيرة الاميركية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-02-2022 | 10:05
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نفى مصدر حكومي معني كل ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام ، نقلا عما سمي مصدر قضائي، عن "تدخلات مزعومة للسفيرة  الأميركية دورثي شيا لدى رئيس  الحكومة نجيب ميقاتي للطلب منه  منع القادة الأمنيين من تنفيذ إشارة إحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمثول أمام القضاء".
وقال المصدر "كل  ما يتردد في هذا الاطار اكاذيب  وتلفيقات".
وقال المصدر " ان السفيرة الاميركية قصدت السراي الحكومي اليوم للاجتماع  مع رئيس الحكومة،  في اطار متابعة محادثات الوسيط  الاميركي  في ملف ترسيم الحدود البحرية اموس هوكشتاين. كما تم البحث في موضوع اللقاءات التي سيجريها ميقاتي مع المسؤولين الاميركيين في خلال مؤتمر الامن في ميونيخ في المانيا".

لبنان

خاص

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