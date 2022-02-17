لبنان

لجنة المياومين في كهرباء لبنان اعلنت الاعتصام المفتوح

Lebanon 24
17-02-2022 | 10:11
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 أعلنت لجنة المياومين في كهرباء لبنان (ترايكوم)، ان اجتماعا عقد في وزارة الطاقة، في حضور الوزير الدكتور وليد فياض والمدير العام المهندس كمال حايك ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الاسمر. 
 
ولفتت، في بيان، الى ان المجتمعين "تداولوا مواضيع عدة من زيادة البدل اليومي، الى التقديمات الاجتماعية وكان هناك تجاوب من معالي الوزير بحيث وافق على زيادة البدل اليومي ولكن هناك بعض العراقيل لدى مؤسسة كهرباء لبنان، وقد وعدنا بان تحل في جلسة مجلس الادار الثلثاء المقبل". 
 
وبناء على ذلك، أعلنت "الاعتصام المفتوح في كل اداراة المؤسسة (معامل، محطات، والمبنى الاداري - الحضور من دون عمل) الى حين تجاوب الادارة مع مطالبنا المحقة". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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