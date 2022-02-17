لبنان

بعد انتشار فيديو لمسلحين يتوعدون بالثأر... مداهمات للجيش في البداوي والبترون وزغرتا وتوقيف 5 أشخاص

Lebanon 24
17-02-2022 | 10:12
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
دهمت قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات عدة منازل في مناطق البداوي والبترون وزغرتا، وذلك على خلفية إشكال وقع بين أفراد من عائلتين في منطقة الشمال وأعقبه انتشار فيديو لمسلحين يتوعدون بالثأر، وقد أوقفت القوة خمسة من المتورطين بإطلاق النار والاتجار بالأسلحة.
كما دهمت قوة من الجيش منازل عدد من المطلوبين في منطقة البقاع، حيث أوقفت 3 مواطنين لإقدامهم على إطلاق النار من أسلحة حربية في وقت سابق.
وقد شملت المضبوطات 5 بنادق صيد وكمية من الذخائر والمماشط والأعتدة العسكرية.
كذلك دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة دورس – بعلبك، مستودعاً لتخزين حشيشة الكيف، وضبطت بداخله حوالى نصف طن من المادة المذكورة.

سُلم الموقوفون مع المضبوطات إلى القضاء المختص وبوشر التحقيق.
 
 
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