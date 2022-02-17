كرامي خلال استقباله نقيب الصيادلة: اصبحنا في دولة الخطوط الحمراء والحمايات الطائفية والمذهبية

استقبل رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي في دارته في طرابلس، نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور جو سلوم يرافقه نائبه الدكتور عبد الرحمن مرقباوي، الدكتور زياد حج شحادة، الدكتور ايمن علم الدين، الدكتورة فيرا حيدر والمستشارة الاعلامية نيفين جابر، حيث جرى عرض لآخر المستجدات على الساحة اللبنانية وخصوصاً فيما يتعلق بأزمة الدواء وانقطاع بعضه عن الاسواق.وجال سلوم والوفد المرافق على المؤسسات التابعة ل"تيار الكرامة" مستهلا الزيارة بالاطلاع على اقسام وكليات جامعة المدينة - مؤسسة رشيد كرامي للتعليم العالي، حيث كان في استقبالهم رئيس الجامعة الدكتور ادغار رزق وعمداء الكليات.كما زار الوفد "المستشفى الاسلامي الخيري" في طرابلس والتقوا مع رئيس مجلس الادارة كميل قصير ومدير المستشفى عزام اسوم حيث جال الوفد على اقسام المستشفى واطلعوا على تقديمات المستشفى وخدماته.واطلع الوفد على تقديمات مستوصفات الكرامة - مركز الكرامة للرعاية الصحية الاولية واستمعوا من مديرة المركز امينة كلينك على خدمات المركز.كراميوقال كرامي، بعد اللقاء: " نعيش اليوم زمن الخطوط الحمراء، خط احمر من هنا وخط احمر من هناك، وللاسف لا احد يحاسب في هذه الدولة الكريمة ونشهد المزيد من الانهيارات، نحن في لبنان نعيش سرقة العصر، ولكن ممنوع ان يحاسب احد لان هناك حمايات طائفية ومذهبية، كل يحمي جماعته وينادون ويتغنون ببناء دولة القانون والمؤسسات".تابع: "من هنا نقول بأن لبنان يزخر بالطاقات الكبيرة التي من خلالها نحن نستطيع أن نبني الدولة ولكن هذه الطبقة السياسية الفاسدة للاسف التي تحمي السارقين والفاسدين لا تستطيع ان تبني الدولة".ورأى كرامي ان "امثال النقيب سلوم الذي يبذل الجهد الكبير في اعادة الحق لاصحابه وفي حلحلة المشاكل الكبيرة وتطويق كارتيل الدواء، هو جهد مشكور عليه ونتمنى له النجاح في رفع الغبن والمكعاناة التي يعاني منها المواطن على كافة المستويات خصوصا تلك المتعلقة بالدواء وتحديدا دواء السرطان والادوية المستعصية الاخرى".وختم كرامي: "نحن نشكر للنقيب سلوم زيارته لطرابلس وللمرافق التابعة لمؤسسات الكرامة التي تقدم المساعدة للناس، وهذا واجبنا جميعا والمطلوب بناء الدولة التي يمكنها ان تكون راعية وحاضنة للناس، ونحن وبجهود الاوادم وبجهود كل الكفاءات الموجودة في طرابلس نستطيع ان نقدم الخدمات لعامة الشعب، ولكننا في الوقت نفسه لا نستطيع ان نحل مكان الدولة، والمطلوب من المعنيين ان يأخذوا دورهم ويعملوا و يبذلوا جهدهم لبناء المؤسسات التي تحمي الانسان، لنعيش جميعا بكرامة في هذا الوطن ويدنا ممدودة للتعاون في سبيل النهوض اجتماعيا لنخدم ونقدم المساعدة لكل الناس".من جهته قال سلوم: "تشرفت بزيارة الوزير فيصل كرامي وهي تأتي تتويجا للجولة التي قمت بها في طرابلس وبخاصة المستشفى الاسلامي وجامعة المدينة ومؤسسات الكرامة الطبية، وتلك الجولة تركت ارتياحا في قلبي تكبر بها النفوس، لأننا نحن اليوم بغياب الدولة وانحلال السلطة تبقى المبادرات الفردية هي الاساس للحفاظ على صحة المواطن وتأمين وتقديم الخدمات الطبية والتربوية والصحية والدوائية لكافة المواطنين. فعائلة كرامي، لها مكانة خاصة في قلوب ابناء طرابس ولبنان، وتاريخها معروف بالايادي البيضاء الممتدة دائما لفعل الخير وتقديم الخدمات للناس، والمرافق التابعة للمؤسسات شاهد حقيقي على ذلك وتركت بصماتها في كل مستوصف وجامعة ومستشفى زرتها اليوم".