لبنان

تعرفوا إلى مواعيد الدورة الأولى لامتحانات الكولوكيوم

Lebanon 24
17-02-2022 | 11:19
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حدد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مواعيد إمتحانات الكولوكيوم للعام 2022 - الدورة الأولى وفاقا للجداول الآتية:
 
 
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لبنان

امتحانات الكولوكيوم

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