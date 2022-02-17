توقيف افرد عصابة سرقت أسلاكا كهربائية عن الطريق البحرية في أنفة وأخرى من داخل منزل في البداوي

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ 7/2/2022 توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام أشخاص بسرقة أسلاك كهربائية من محلة انفه الطريق البحرية، وبتخزينها في أحد المنازل في محلة جبل البداوي.بالتاريخ ذاته، داهمت قوة من المفرزة الشقة المذكورة، وتم توقيف كل من اللبنانيين:-م. ط. (من مواليد عام 1987)-أ. ط. (من مواليد عام 1975)-خ. خ. (من مواليد عام 1981)وجرى ضبط /3/ أكياس كبيرة الحجم بداخلها كمية من أسلاك النحاس المقطّع وزنها حوالي /65/ كلغ. وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم. أودعوا مع المضبوطات المرجع المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.وبتاريخ 13/2/2022 توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام شخصين بسرقة أسلاك كهربائية من داخل أحد المنازل في محلة مجدليا وهما:- ج. س. (من مواليد عام 1983، سوري)- ا. د. (من مواليد عام 1988، سوري)بالتاريخ ذاته، ومن خلال الاستقصاءات والتحريات، تم توقيفهما في محلة البداوي وجرى ضبط المسروقات.بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما. وأودعا القطعة المعنية، وجرى تسليم المضبوطات إلى صاحبها بناء على إشارة القضاء".