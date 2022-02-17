لبنان

توقيف سوري في الدكوانة لترويجه المخدرات

Lebanon 24
17-02-2022 | 11:47
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهول بتخزين المخدرات وتوضيبها داخل إحدى الشقق في محلة الدكوانة.
 
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد المبنى حيث توجد الشقة، كما جرى تحديد هوية مالكها، ويدعى: ن. ع. (من مواليد عام 1970، سوري الجنسية)
 
بتاريخ 11-2-2022، وبعد رصد ومراقبة، داهمت إحدى دوريات الشعبة الشقة، وأوقفت بداخلها ن. ع. المذكور. وبتفتيشه والشقة تم ضبط كمية كبيرة من المخدرات، على الشكل التالي:
- 141 مظروفا وعلبتين بلاستيكيتين بداخلها مادة الكوكايين، زنتها بالكامل حوالي 254،8 غ.
- 23 حبة مخدرة نوع "كبتاغون".
- ميزان حساس، ومفكرة مدون عليها حسابات عمليات بيع المخدرات، وهاتف خلوي، ومبلغ مالي.
 
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن، وبتخزين المخدرات داخل شقته الكائنة في الدكوانة، حيث يقوم بتوضيبها بهدف ترويجها في وقت لاحق.
 
أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص".
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