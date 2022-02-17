في عدلون... انهار سقف المنزل وهكذا كانت النتيجة (صورة)

نجت عائلة من بلدة عدلون من كارثة كادت أن تحل بها بعد سقوط أجزاء من السقف، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ويعود المنزل للسيد حسن محمود وهبي.

وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.