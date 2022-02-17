لبنان

في عدلون... انهار سقف المنزل وهكذا كانت النتيجة (صورة)

Lebanon 24
17-02-2022 | 11:56
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نجت عائلة من بلدة عدلون من كارثة كادت أن تحل بها بعد سقوط أجزاء من السقف، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
ويعود المنزل للسيد حسن محمود وهبي.
 
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
 
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