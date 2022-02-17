لبنان

هذا الدواء مفقود من الأسواق... وموجود فقط في هذه المنطقة وبسعر خيالي!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-02-2022 | 12:08
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افاد المواطن "م.ش" ان طبيب ابنه المريض والموجود في أحد المستشفيات وصف له  دواء لمعالجة الالتهابات. وعلى الأثر قام الوالد  بالبحث عن  الدواء في معظم صيدليات طرابلس من دون جدوى لعدم توافره. إلا أنه تمكن من الحصول عليه لاحقاً عبر وسيط من احد المخيمات الفلسطينية في الشمال بسعر 700.000 ليرة لبنانية، مع العلم أن سعره العادي هو مئة ألف ليرة. 

وتوجه والد المريض برسالة الى وزير الصحة اللبناني قائلاً: "اود ان اشكر يا معالي الوزير المافيا التي استطاعت تأمين الدواء لابني المريض وانقاذ حياته لأن وزارة الصحة عاجزة عن تزويد الدواء للصيدليات لاسباب غير معروفة وعليها الكثير من علامات الاستفهام.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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