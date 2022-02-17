استقبال رسمي لمنتخب لبنان لكرة السلة في مطار رفيق الحريري ممثل وزارة الشباب: سنقدم كل الدعم

وصل منتخب لبنان لكرة السلة، بعد ظهر اليوم، إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، عائدا من الإمارات العربية المتحدة على متن طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط، بعد نيله لقب بطل العرب للمنتخبات العربية. واستقبله الجهاز الإداري والفني في الاتحاد اللبناني لكرة السلة وجمهوره ومحبوه.وأقيم استقبال رسمي له في صالون الشرف، بحضور ممثل لوزارة الشباب والرياضة محمد عويدات الذي قال: "باسم وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس، أرسل التهاني إلى أبطال المنتخب الذين رفعوا اسم لبنان، وأسعدوا وأفرحوا كل فئات الشعب اللبناني. لقد حققنا فوزا تاريخيا بفوز الابطال وبحصولنا للمرة الأولى على كأس بطولة العرب، وهذا الأمر ليس غريبا على لعبة كرة السلة، إذ تتميز دائما من بين أنواع الرياضات وتجعل الشعب اللبناني فخورا".أضاف: "يا أبطال لبنان، أنتم لم تسعدوا العائلة الرياضية فقط، بل كل فئات المجتمع اللبناني، لا سيما في هذه الظروف الصعبة".وهنأ "الإتحاد اللبناني ورئيسه أكرم الحلبي وكل الجهاز الفني من مدربين ومساعدين"، وقال: "كوزارة، سنقدم كل الدعم، وإن شاء الله تصدر الموازنة قريبا لما فيه المصلحة العامة".وحيا "كل وسائل الإعلام التي نقلت الحدث".كلابمن جهته، تحدث ممثل الحلبي والاتحاد ضومط كلاب فأشار فيها إلى أن "الفرحة كبيرة اليوم بهذا الإنجاز التاريخي"، معتبرا أن "الإنجاز الأكبر هو التأهل لكأس العالم في 24 و27 من الشهر الحالي في الأردن والمملكة العربية السعودية"، متمنيا "الدعم الكامل للمنتخب"، وقال: "نؤكد ثقتنا الكاملة بالجهاز الفني الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة، فلاعبو المنتخب يكبرون القلب ويدعوننا إلى الفخر. لقد كانوا ممتازين جدا".أضاف: "نحن لا ننتظر ميزانيات، بل نبذل جهدنا لدعم هذا المنتخب البطل".ويشار إلى أن طاقم الطائرة التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط، التي أقلت المنتخب من دبي الى بيروت، احتفل بفوزه، وتوجه قائدها إلى اللاعبين بالقول: "إن ما حققتموه هو إنجاز لبناني عظيم يعيد الأمل الى اللبنانيين، فكل لبنان يفتخر بكم ويشكركم".