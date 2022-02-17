لبنان

خير سلم الجيش وقوى الامن هبة الارز المقدمة من البرازيل

Lebanon 24
17-02-2022 | 13:09
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سلم الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير قيادة الجيش والمديرية العامة للقوى الامن الداخلي هبة الارز المقدمة من الجمهورية البرازيلية، من مستودعات الهيئة العليا للاغاثة بمرفأ بيروت - السوق الحرة، على ان يتم غدا تسليم كمية اخرى من الارز البرازيلي الى المديرية العامة للامن العام وجهاز امن الدولة، وكل من فوج اطفاء مدينة بيروت وفوج اطفاء مدينة طرابلس والدفاع المدني ودور الايتام والعجزة والمعوقين والمتعاقدين مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
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