مجلس العشائر العراقية والعربية في لبنان اكد الحرص على بناء أفضل العلاقات مع كل الاشقاء العرب

أشار المجلس المركزي لشيوخ العشائر العراقية والعربية في لبنان في بيان، الحرص على بناء أفضل العلاقات مع أشقائنا العرب كل العرب، وتعزيز صلتنا المبنية على قواعد الإحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها وأمنها واستقرارها وحرياتها المقدسة".واعلن المجلس "دعم وتأييد كل مساعي الحوار القائم بين المملكة العربية السعودية والجمهوربة الإسلامية الإيرانية برعاية عراقية"، آملا أن "يفضي هذا المسعى المبارك إلى نتائج إيجابية لما فيه خير البلدين وأكثر".