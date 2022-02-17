تعطل في نظام المعلوماتية لدى الجمارك "كاد أن يؤدي لكارثة"... هذه التفاصيل





وفي التفاصيل، تعطّلٌ نظام المعلوماتية في مركز مار الياس المركزي لمعلومات المديريّة العامة للجمارك إثر انقطاع الكهرباء المُؤمّنة من سنتر المقاصد الذي يغذّي المركز بالكهرباء، وذلك بعدما أُصيبَ مولّد الكهرباء بعطلٍ مفاجئ. كاد أن يتسبب انقطاع نظام المعلوماتية لدى الجمارك الأسبوع الماضي والمعروف باسم نظام "نجم"، بكارثة كبرى لا تحمد عقباها تتمثل بفقدان جميع البيانات الجمركية اللبنانية، لولا تدخّل إحدى الشركات الخاصة سريعًا للحلّ.وفي التفاصيل، تعطّلٌ نظام المعلوماتية في مركز مار الياس المركزي لمعلومات المديريّة العامة للجمارك إثر انقطاع الكهرباء المُؤمّنة من سنتر المقاصد الذي يغذّي المركز بالكهرباء، وذلك بعدما أُصيبَ مولّد الكهرباء بعطلٍ مفاجئ.





وقد تدخّلت إحدى شركات الاتّصالات والمعلوماتيّة الرائدة في لبنان، وهي شركةٌ عضو في إحدى أكبر مجموعات التكنولوجيا والمكننة، حيث شكّلت فريقَ عملٍ يضمّ تقنيّين ومهندسين مرموقين عملوا أكثر من ٤٨ ساعة متواصلة أدت إلى استعادة البيانات واستأنف النظام عمله من جديد، وكذلك عمليات التصدير والاستيراد، بدءًا من صباح السبت الماضي الواقع في ١٢ شباط ٢٠٢٢. وقد نتج عن انقطاع الكهرباء وتعطّل النظام توقّفٌ نهائيٌ ومفاجئ لعمل الجمارك، ممّا أدى إلى تعطل جميع عمليات التصدير والاستيراد، بما فيها عمليات استيراد العناصر الحيويّة كالمواد الغذائية غيرها.وقد تدخّلت إحدى شركات الاتّصالات والمعلوماتيّة الرائدة في لبنان، وهي شركةٌ عضو في إحدى أكبر مجموعات التكنولوجيا والمكننة، حيث شكّلت فريقَ عملٍ يضمّ تقنيّين ومهندسين مرموقين عملوا أكثر من ٤٨ ساعة متواصلة أدت إلى استعادة البيانات واستأنف النظام عمله من جديد، وكذلك عمليات التصدير والاستيراد، بدءًا من صباح السبت الماضي الواقع في ١٢ شباط ٢٠٢٢.