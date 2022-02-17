لبنان

أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية: للاعتصام أثناء انعقاد جلسة مجلس النواب في 21 الجاري

Lebanon 24
17-02-2022 | 15:04
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أعلنت "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية" في بيان، أنها "والتزاما منها في قضية ابنائنا ومستقبلهم، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التمادي بالتلاعب بمصير طلابنا بالتواطؤ مع أزلام حزب المصارف من السياسيين  والنواب".

ودعت إلى "تحكيم الضمائر  في هذه القضية المصيرية"، كما ودعت "رئيس مجلس النواب وكل النواب إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه أبنائنا المتروكين في غربتهم"، ولذلك و"تأكيدا على حقوق أولادنا، ومنعا لتهرب المسؤولين والنواب من حقنا بقانون الدولار الطالبي، وللمطالبة بإقراره، تدعو الجمعية طلابنا وأوليائهم إلى الاعتصام أثناء انعقاد جلسة مجلس النواب في الاونيسكو في ٢١ شباط ٢٠٢٢.
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