لبنان

المصارف الرئيسية هدّدت بالإغلاق في حال توقيف سلامة

Lebanon 24
17-02-2022 | 17:00
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أبلغت مصادر متابعة "الأنباء" الكويتية بأن "المصارف الرئيسية في لبنان، أرسلت إشارات للمعنيين، بأنه لمجرد توقيف سلامة، فإنها ستقفل أبوابها ويغادر رؤساؤها لبنان، تحسبا واحتجاجا على نمطية التعامل بمثل هذه العشوائية والدونكشوتية، مع القطاع المصرفي، مذكرة بما حدث عند إغلاق المصارف بعد 17 أكتوبر 2019. غير ان هذه المصارف لا اعتراض لديها، في حال قرر مجلس الوزراء إخراج سلامة من موقعه وتعيين سواه بالطريقة القانونية السليمة".
(الأنباء الكويتية)
المصدر: الانباء الكويتية
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