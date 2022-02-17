لبنان

إحراج

Lebanon 24
17-02-2022 | 17:04
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تشكّل خطوة دولة كبرى لجهة العرض المتعلق بالغاز والكهرباء، إحراجاً لفريق لبناني، يزعم أنه يتطلع للتعاون معها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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