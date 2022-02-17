لبنان

غموض

Lebanon 24
17-02-2022 | 17:11
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لا يزال الغموض يُحيط بما يمكن ان يُقدم عليه نائب حالي ووزير سابق في أحد أقضية الجبل، لجهة الترشح أو الامتناع، وإن كان الخيار الأول هو المرجح، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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