خشية من تفجير الوضع في الداخل

لا تُخفي مصادر وطنية وإسلامية متابعة عبر "اللواء" خشيتها من أن تؤدّي المؤشرات التي ينتهجها العهد إلى تفجير الوضع في الداخل اللبناني كون الإستهداف بات مكشوفا ويطال شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية عدا عن تهميش الضباط والقضاة بهدف التخلص من الحريرية السياسية. وقد يترجم هذا الإنفجار في الشارع من خلال ردات فعل قد تخرج عن السيطرة نظرا إلى الإحتقان الكبير داخل الساحة الإسلامية السنية.

(اللواء)