الأمطار عائدة.. وهذه حقيقة العواصف الثلجية التي ستضرب لبنان الأسبوع المقبل

أفادت صفحة LEBANON WEATHER ONLY على "فيسبوك" ان الامطار ستعود يوم السبت بشكل خفيف، وأشارت إلى ان الاسبوع المقبل يحمل عدة ايام ماطرة بعد 23 من الشهر الجاري مع ثلوج حتى الآن فوق 1400 متر، مؤكدة ان لا عواصف ثلجية كما يشاع.

وكانت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني توقعت ان يكون الطقس اليوم الجمعة غائما جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، وتصبح الأجواء مهيأة بعد منتصف الليل اي فجر السبت لهطول امطار متفرقة.

السبت: غائم إجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر و تلامس ال1300 مساء ليعود فيستقر الطقس بدءا من المساء.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة.