موجة شائعات في بيروت "تكذّبها الوقائع" واتصالات مكثفة لميقاتي في مؤتمر ميونيخ

تشكل مشاركة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في "مؤتمر ميونخ للأمن" في نسخته الـ٥٨ المقرر انطلاقه اليوم مناسبة لاجراء مروحة كبيرة من الاتصالات مع رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الدوليين وممثلي الهيئات الاقليمية العربية والغربية الحاضرين في المؤتمر.

وسيضع الرئيس ميقاتي الرؤساء والمسؤولين الذين سيلتقيهم في صورة الاوضاع في لبنان طالبا مؤازرة لبنان في عملية النهوض والتعافي وشارحا موقف الحكومة من مجمل الملفات المطروحة.

وعلى غرار مؤتمر غلاسكو الدولي للمناخ في اسكتلندا الذي شارك فيه قبل اشهر، فان لقاءات الرئيس ميقاتي في مؤتمر ميونيخ ستكون مكثفة جدا على مدى يومين، في اطار دفع جهود الحكومة الانقاذية ، خصوصا في مرحلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتعاون مع سائر الهيئات الدولية.

اما في بيروت فقد انشغل الوسط السياسي والاعلامي بموجة تسريبات وشائعات مصدرها" غرف سوداء معروفة الوجه والتوجيه"، وفق ما قال مصدر متابع لـ"لبنان ٢٤" .

أضاف" أن هذه الشائعات التي انطلقت عبر احدى الصحف وظلت تتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعمت " ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي " اتهم" رئيس الجمهورية ميشال عون بالعمل على "تطيير الحكومة تمهيدا لتطيير الانتخابات".

لكن مصادر حكومية معنية اكدت لـ" لبنان ٢٤" ان الوقائع تثبت عدم صحة هذه التلفيقات، فالتعاون والتنسيق قائمان بين الرئيسين وهذا ما يظهر جليا في جلسات مجلس الوزراء وفي مقاربة الملفات المطروحة على الصعد كافة ، فضلا عن التقاء رئيسي الجمهورية والحكومة على التأكيد دوما بان الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها في ١٥ ايار المقبل خصوصا ان مجلس الوزراء اقر في جلسته الاخيرة الاعتمادات المالية الضرورية لاجرائها".

ويضيف المصدر المتابع" في السياق ذاته كان لافتا تناقل صحافيين ومخبرين ومواقع اعلامية من اتجاه واحد "تسريبة ملغومة"منسوبة الى مصدر قضائي، تتحدث عن تدخلات مزعومة للسفيرة الأميركية دورثي شيا لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للطلب منه منع القادة الأمنيين من تنفيذ إشارة إحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمثول أمام القضاء".

ويتابع المصدر المتابع "المضحك في هذه التسريبات" انها استكملت اليوم بسيناريو هوليوودي نشرته احدى الصحف، يوحي للقارئ ان "واضع التقرير" المنشور باسم احد الصحافيين ، كان حاضرا في الاجتماع بين ميقاتي وشيا.

ووفق مصدر حكومي معني فان " كل ما يتردد في هذا الاطار اكاذيب وتلفيقات، فالسفيرة الاميركية قصدت السراي الحكومي للاجتماع مع رئيس الحكومة، في اطار متابعة محادثات الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية اموس هوكشتاين، وللبحث في موضوع اللقاءات التي سيجريها ميقاتي مع المسؤولين الاميركيين في خلال مؤتمر ميونيخ".

ويضيف المصدر "ان شيا لم تأت على ذكر قضية حاكم مصرف لبنان لا من قريب ولا من بعيد، وشددت فقط على اهمية اجراء الانتخابات في مواعيدها".

وقال المصدر الحكومي المعني"من مهازل الزمن انه بات بعض القضاة يسرّبون اخبارا وروايات كاذبة هي ابعد ما تكون عن قدسية العمل القضائي الصامت ومفهوم العدالة".