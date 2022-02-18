التلفزيون الاسرائيلي: نصرالله زار طهران بالسرّ وناقش إمكانية الرد على هجوم إسرائيلي محتمل ​

أوردت القناة 12 الإسرائيلية، أن الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، زار طهران قبل شهرين «سراً»، وناقش مع مسؤولين في الحرس الثوري، إمكانية مهاجمة إسرائيل، لإيران.

وذكر التقرير أن الإيرانيين أرادوا ضماناً لرد من «حزب الله في حال هاجمت إسرائيل المنشآت النووية».