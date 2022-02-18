لبنان

توقيف أكبر وأخطر عصابة سطو مسلح في لبنان... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
18-02-2022 | 01:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن القوة الضاربة في بيروت نفذت عملية امنية فجراً في ببنين اسفرت عن توقيف اكبر واخطر عصابة سطو مسلح وسرقة واخلال بالامن واطلاق نار وتعدي على البشر والحجر.
 
 
المصدر: لبنان 24
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ببنين

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