توقيف أكبر وأخطر عصابة سطو مسلح في لبنان... إليكم التفاصيل

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن القوة الضاربة في بيروت نفذت عملية امنية فجراً في ببنين اسفرت عن توقيف اكبر واخطر عصابة سطو مسلح وسرقة واخلال بالامن واطلاق نار وتعدي على البشر والحجر.