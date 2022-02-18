المرشحون يتحركون.. ما في مكاتب

بدأ عدد كبير من المرشحين المحتملين للانتخابات النيابية بزيادة وتيرة عملهم في النطاق الجغرافي لحملتهم الانتخابية. وقد اشتكى عدد كبير منهم من عدم قدرتهم على استئجار مكاتب انتخابية، خصوصاً في دائرة بيروت، حيث يرفض المالكون ان يدخلوا في هذا البازار، على الرغم من ان الدفع ب" الفريش دولار".