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لبنان
جرحى بحادث سير على اوتستراد القلمون بإتجاه بيروت (صور)
Lebanon 24
18-02-2022
|
02:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جرحى جراء انقلاب سيارة على اوتستراد القلمون بإتجاه بيروت.
وعمل جهاز الطوارئ والاغاثة على اسعافهم.
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