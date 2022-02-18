لبنان

ابراهيم يشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا

Lebanon 24
18-02-2022 | 02:06
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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم يشارك، كما درجت العادة في كل عام، في اعمال "مؤتمر ميونيخ للأمن"، وهو أكبر منتدى أمني على مستوى الخبراء في السياسات والاستراتيجيات الامنية. 
 
ينعقد المؤتمر هذه السنة حضوريا، بعدما كانت المشاركة تتم عن بعد بسبب انتشار فيروس كورونا. يحضر الاجتماع رؤساء دول وحكومات ووزراء والأمين العام للامم المتحدة وقادة أمنيون من اكثر من 130 دولة.
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