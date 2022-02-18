متى يتم التخفيف من اجراءات كورونا في لبنان؟ طبيب يوضح

أعلن المدير الطبي في مستشفى أوتيل ديو والأخصائي في الأمراض الصدرية الدكتور جورج دبر أنّ "وفيات كورونا التي نراها في لبنان هي نتيجة أشخاص دخلوا الى العناية الفائقة منذ أسابيع والاكتظاظ سببه الكبار بالسنّ".وفي حديثٍ لصوت لبنان 100.3-100.5، شدّد دبر على أنه "لا يمكننا التهاون بإجراءاتنا الوقائيّة لأننا لم نصل حتى الساعة الى النسبة المطلوبة من عدد الملقّحين"، مستبعداً "تخفيفها في الوقت القريب، خصوصاً أنّه بالأرقام لم تصل نسبة التلقيح الى الـ80 في المئة".واعتبر دبر أنّ "الدراسات تؤكّد أنّ فعالية اللقاح من الأنف أقوى من العضل، فالفيروس ينتشر في الدم عبر المجاري الهوائية".