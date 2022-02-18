من السّوق.. هذا جديد الأدوية المدعومة

تبيّن مؤخراً أن الكثيرَ من الصيدليات لم تحصل بشكل كافٍ ودوري على أدوية ذات سعرٍ مدعوم من أجل بيعها للمواطنين.

وحالياً، فإن الأدوية المتوافرة في السوق ترتبطُ مباشرة بالسعر الذي تنصّ عليه الوزارة والشركات المعنية بالقطاع الدوائيّ .

وإجمالاً، فإن هناك أدوية عديدة حافظت على أسعارها رغم التقلّب بسعر الدولار في السّوق الموازية، في حين أن هناك أدوية تراجع ثمنها قليلاً وبشكل طفيف لا يُذكر، خصوصاً تلك المُخصّصة للأمراض المُزمنة.