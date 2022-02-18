"أكشن" على طريق بعلبك الدولية... هذا ما حصل!

ذكر مندوبة "لبنان 24" أنه حصل تبادل لاطلاق النار بين فان لون ابيض وجيب (عدد 2 رباعيي الدفع) مقابل نادي الرتباء على طريق بعلبك الدولية عند بلدة طليا، واصيب عدد من السيارات في احد المعارض.

وأشارت الى انه رجح انها محاولة سلب فاشلة.