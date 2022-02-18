لبنان

"أكشن" على طريق بعلبك الدولية... هذا ما حصل!

Lebanon 24
18-02-2022 | 03:42
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ذكر مندوبة "لبنان 24" أنه حصل تبادل لاطلاق النار بين فان لون ابيض وجيب (عدد 2 رباعيي الدفع) مقابل نادي الرتباء على طريق بعلبك الدولية عند بلدة طليا، واصيب عدد من السيارات في احد المعارض.
 
وأشارت الى انه رجح انها محاولة سلب فاشلة.
 
 
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