لبنان

تفجير ألغام من مخلفات العدو في خراج الوزاني

Lebanon 24
18-02-2022 | 03:39
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 تقوم جمعية MAG لنزع الالغام بتفجير ألغام من مخلفات العدو في محلة ابل القمح خراج بلدة الوزاني، حيث تتردد أصوات الانفجارات الى بعض قرى قضاء مرجعيون.
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الوزاني

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