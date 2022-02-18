لبنان

منخفض جوي سريع يضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس الـ"weekend"!

Lebanon 24
18-02-2022 | 03:54
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما إجمالا مع انخفاض درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار خفيفة متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من الظهر بخاصة جنوب البلاد وفي الداخل ، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما دون في بعض المناطق. يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من المساء.
وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس  مستقر  يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر فجر السبت  بمنخفض جوي سريع و محدود الفعالية بحيث يتحول الى متقلب و ماطر وينحسر مساء.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و 19 درجة مئوية )

- الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:  غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع في درجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع بداية انخفاض تدريجي في الحرارة، وتصبح الأجواء مهيأة لهطول امطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية.

السبت:  غائم إجمالا مع انخفاض درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار خفيفة متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من الظهر بخاصة جنوب البلاد وفي الداخل ، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما دون في بعض المناطق. يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من المساء.

الأحد:  غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة .

الإثنين:  غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 12 الى 19 درجة فوق الجبال من 6 الى 13 درجة في الداخل من 4 الى 11 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين 10و 30 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط احيانا، يسوء مساء على المرتفعات.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 70%
- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.
- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس:  6,19
- ساعة غروب الشمس: 17,25
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